МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В России в следующем году может вырасти средний размер пенсии.

Как следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда (ПФР), в следующем году средний размер пенсии может составить 17 432 рубля.

В документе предполагается, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году запланирован на уровне 6,3%.

В 2022 году — 5,9% (до 18 357 рублей),

В 2023 году — 5,6% (до 19 283 рублей).

При этом расходы Фонда на выплаты определены, опираясь на ежегодную индексацию с 1 апреля, а также на прогнозируемые темпы роста прожиточного минимума пенсионера в России за предыдущий год. В 2021 году это ожидается на уровне 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

Что касается накопительной части пенсии и срочной пенсионной выплаты, то в 2021-2023 годах их повышать не планируют.

Среднегодовые размеры социальной пенсии в России в 2021 году составит 9 977 рублей,