МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров.

"Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) напоминает, что это — обязательная ежегодная процедура.

Корректировка пенсий у работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях. В документе предусмотрено, что если человек после выхода на пенсию продолжает работать, то с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. За счет этого пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Максимально за год пенсии могут увеличиваться на три пенсионных балла.

В 2019 году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля, то есть, максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 рубля.

В текущем 2020 году пенсионный балл стоит 93 рубля.

Максимальная прибавка составит 279 рублей.

В течение прошлого 2019 года на территории России трудились порядка 14 миллионов пенсионеров.

Напомним, что с 2016 года в стране пенсия у работающих пенсионеров индексируется только после их увольнения. Количество накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме будет прибавлена актуальная по размеру фиксированная выплата (в текущем 2020 году это 5 686,25 рубля). Чем больше было накоплено баллов, тем выше будет пенсия.