МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом полугодии снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

"Доходы от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили по итогам первого полугодия 2020 года 65,9 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 1,49 миллиарда рублей по портфелю госбумаг (по итогам первого квартала 2020 года — 20,8 миллиарда рублей и 559,5 миллиона рублей соответственно)", — говорится в сообщении ВЭБа.

"ВЭБ.РФ закрыл первое полугодие в уверенном плюсе для 39 миллионов "молчунов" — клиентов ПФР. Последствия негативной конъюнктуры на фоне снижения цен на нефть и пандемии COVID-19 удалось отыграть за счет сбалансированности портфелей ГУК и удачного выбора инструментов для инвестирования", — сказал вице-президент ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, от 40 до 50% доходов (в зависимости от портфеля) во втором квартале было обеспечено положительной переоценкой долговых инструментов, на фоне снижения ключевой ставки и восстановления рынков. "Доходность будет раскрыта позднее, однако уже понятно, что по итогам полугодия она значительно превысит инфляцию", — отметил он.

По итогам первого квартала 2020 года доходность размещения государственной управляющей компанией пенсионных накоплений составила 4,61% по расширенному портфелю и 6,98% по портфелю госбумаг.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения государственной управляющей компанией пенсионных накоплений составили 70,7 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 1,8 миллиарда рублей по портфелю госбумаг.