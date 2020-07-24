МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ввести новый налоговый вычет, который послужит стимуляцией для граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили в России. Об этом в пятницу, 24 июля пишет газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Банк России и двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

В СРО выразили мнение, что необходимо повысить лимит для исчисления размера льготы для налогового вычета до 400 тысяч рублей. Это, по мнению авторов инициативы, даст возможность гражданам возвращать до 52 тысяч рублей в год с добровольных взносов на будущую пенсию.

Еще один вариант — увеличить лимит до шести процентов от размера зарплаты россиян.

По мнению авторов предложения, мотивация для жителей страны добровольно копить средства на будущую жизнь на пенсии недостаточна.

Сейчас в России налоговый вычет предоставляется только на сумму до 120 тысяч рублей в год, это возврат в размере 15,6 тысячи рублей. Эта сумма состоит из четырех частей: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение.

Представители СРО также заявляют, что такой вычет не индексировался уже более десяти лет.

Как прокомментировали в Банке России, для обсуждения новой меры потребуется оценить потенциальный эффект от реализации предложения.