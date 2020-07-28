МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Деньги, законность происхождения и получения которых не доказана, министерство финансов предложило перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР).

Как пишет газета "Известия", соответствующие поправки сейчас разрабатывает Минфин России.

В настоящее время в пользу государства могут быть конфисковано только имущество, которое приобретено гражданами на неподтвержденные доходы.

"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого… не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство",- рассказали изданию в пресс-службе финансового ведомства.

Поясняется, что такая мера может коснуться не только чиновников.

В 2019 году Конституционным судом рассматривался вопрос о конфискации имущества у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Тогда было постановлено, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, которые попадают под антикоррупционное законодательство.

Минфин не пояснил, как будут осуществляться проверки в случае, если инициатива ведомства будет принята. В партиях "«Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ прокомментировали, что готовы поддержать законопроект, в первую очередь, из-за нехватки средств в ПФР.

Напомним, закон о конфискации денег в пользу Пенсионного фонда был принят в 2018 году, а в текущем 2020 году ПФР впервые получил средства за конфискованную у чиновников недвижимость.