МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будет зачисляться в бюджет Пенсионного фонда, для синхронизации с планируемыми изменениями Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В настоящее время средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это – действующие нормы БК РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом. "В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути – это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ", — сообщили в пресс-службе министерства.