МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Клиенты Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России в течение года получат свыше 20 млрд рублей. Как пишет "Коммерсант", эти деньги в текущем году получат пенсионеры с правом на пожизненные либо срочные пенсии в НПФ, а также о наследниках умерших.

Отмечается, что в среднем годовой рост НПФ составлял 27%. При этом выплаты клиентов фондов стали выше почти в 3,5 раза.

В частности, с января текущего года НПФ уже выплатили лицам со страховкой и их наследникам свыше 9,5 млрд рублей. Ожидается, что к концу 2020 года эти цифра вырастет до 20 млрд рублей.

Выплаты частных пенсионных фондов делятся на несколько категорий. Это:

единовременные,



накопительные,



срочные,

выплаты наследникам.



Наследники умерших могут рассчитывать на накопительную часть в случае, если у умершего остались сбережения в НПФ.