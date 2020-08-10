МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Для того, чтобы россиянину накопить на желаемую пенсию, нужны время, выдержка и финансовая грамотность, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов рынка.

Ранее НПФ Сбербанка опубликовал результаты опроса "Какой доход на пенсии вы считаете нормальным и достойным?".

В среднем по стране, показали результаты опроса, россияне видят "пенсию мечты" в размере 59 тысяч рублей в месяц. Запросы москвичей — выше — 92 тысячи.

Как сообщили "Известиям" финансовые аналитики, для того, чтобы получить достойную пенсию, необходимо формировать собственный капитал. То есть, начинать откладывать деньги как можно раньше, а потом инвестировать их в инструменты с различными уровнями риска.

Аналитик "Финам" Юлия Афанасьева пояснила: для того, чтобы независимо от государства получать в месяц на пенсии 92 тысячи рублей, будущим пенсионерам придется накопить 25 миллионов рублей.

"Если у человека есть миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20 процентов, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35 процентов годовых, и, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за десять лет", — отметила она.

Если учитывать государственную пенсию и увеличить срок накоплений до 35 лет (это средний трудовой стаж в России), то можно меньше откладывать, считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

Чтобы после выхода на пенсию в течение 20 лет получать ежемесячно около 100 тысяч рублей, необходимо каждый месяц инвестировать порядка 29 тысяч рублей в облигации или 14,3 тысячи рублей — в сбалансированный портфель (акции и облигации).