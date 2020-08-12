МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Часть российских пенсионеров в текущем 2020 году получат повышение пенсий более чем на 5 600 рублей в месяц.

Как сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), пенсионеры, достигшие 80 лет, будут в 2020 году получать больше на 5686 рублей.

"При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 рублей", — заявили в пресс-службе ПФР.

Для того, чтобы пенсия стала больше, при достижении 80 лет гражданину никаких заявлений в ПФР подавать не нужно. Прибавка начисляется автоматически. Выплачиваться она будет со следующего месяца после достижения 80 лет.