МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг сообщение о возможном прекращении выплат пенсий гражданам.

Напомним, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм" заявил о том, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

Он отмечал, что пенсионерам лучше снимать свои пенсии с карты, чтобы избежать также попыток мошенничества с данными карт.

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <…> не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.