В ПФР опровергли сообщения о риске приостановки выплаты пенсий
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг сообщение о возможном прекращении выплат пенсий гражданам.
Напомним, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм" заявил о том, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
Он отмечал, что пенсионерам лучше снимать свои пенсии с карты, чтобы избежать также попыток мошенничества с данными карт.
"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <…> не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.
https://1prime.ru/pensions/20200922/832056099.html