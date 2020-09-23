МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Граждане России решили сами копить себе на пенсию. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, в необходимости таких долгосрочных накоплений уверены 40% россиян.

При этом около четверти опрошенных высказали мнение, что необходимо откладывать деньги на образование детей.

20% участвовавших в опросе отметили, что сбережения необходимы для того, чтобы купить жилье.

Половина всех опрошенных уверена, что также необходимо создавать финансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств.

14% россиян заявили, что не видят необходимости делать долгосрочные накопления.

Что касается регулярности в составлении накоплений, то что 25% опрошенных откладывают деньги с каждой зарплаты. Еще 13% — пополняют накопления несколько раз в год, например, после начисления премии. 13% респондентов копят деньги только на конкретную цель: крупную покупку или отпуск.

Никаких накоплений не делают 54% жителей России.

За время пандемии коронавируса — последние полгода — больше трети опрошенных стали откладывать меньше денег. 7% стали сберегать за этот период больше и регулярнее. Каждый седьмой россиянин копит не то только на крупные покупки, но и на непредвиденные обстоятельства, а также на будущее в целом.