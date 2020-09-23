МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рост пенсий в России в следующем 2021 году может составить 6,3%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с членами Верхней палаты парламента. Путин заявил о необходимости дополнительной помощи бедным

Трансляцию выступления президента вел YouTube-канал "России 24".

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента", — отметил глава государства и добавил, что это более чем в полтора раза превышает уровень прогнозируемой инфляции в стране.

Отмечается, что индексация затронет только тех пенсий, которые выплачиваются неработающим пенсионерам.

Напомним, что пенсии работающих пенсионеров с 2016 года автоматически на величину официальной инфляции не повышаются.

Путин в своем выступлении в Совете Федерации отметил, что в России необходимо провести дополнительные меры помощи бедным.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких", — отметил он на встрече с сенаторами.