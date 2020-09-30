МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Отменить для российских пенсионеров накопительную часть пенсии предложила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте ФНПР.

"Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям", — отмечается в предложении.

Ранее Федерация неоднократно заявляла о том, что, когда накопительная часть пенсии находится в системе государственного обязательного пенсионного страхования, необходимо руководствоваться едиными нормами.

"Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", — поясняют в письме.

В организации отметили, что к следующем 2021 году период ожидаемой выплаты для накопительного компонента пенсии будет составлять 22 года. Это, по мнению ФНПР, "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных".

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин пообещал, что в новом 2021 году рост пенсий в составит 6,3%. Но эта индексация затронет только пенсии неработающих пенсионеров России.