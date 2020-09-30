МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России с 30 сентября обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что жесткость стресс-тестов по степени влияния на портфели НПФ не изменилась по сравнению с предыдущими сценариями, опубликованными 29 мая. Тогда ЦБ РФ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов, в том числе с учетом изменения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках.

"Траектории основных экономических показателей уточнены: например, пересмотрены изменения доходностей ОФЗ и расширен спред доходности корпоративных облигаций", — сообщил ЦБ.

Обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Сценарии стресс-тестов не отражают ожиданий ЦБ РФ наиболее вероятного развития ситуации. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить обязательства перед клиентами не менее чем в 75% испытаний в каждом сценарии.