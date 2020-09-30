МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло на рассмотрение нижней палаты парламента проект о "заморозке" накопительной части пенсий сроком еще на один год — до конца 2023 года.

Об этом говорится в официальной базе Госдумы.

Напомним, что отчисления в накопительную часть пенсионной системы, которые составляют 6% от заработной платы российских граждан, с 2014 года направляются в страховую часть. То есть, эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Как следует из российского законодательства, такая норма действует до 2021 года, однако в прошлом году президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии, расширив его и на 2022 год.

"Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ "О страховых пенсиях" осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — отмечается в пояснительной записке в базе данных Госдумы.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, реализация проекта закона приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование в России, передаваемого из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) в 2023 году. По предварительной оценке, это составит 669,3 миллиарда рублей.