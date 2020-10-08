МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Работающим пенсионерам могут поднять пенсии уже в следующем 2021 году на 3-4,5%, прогнозирует старший аналитик АИЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Она также отметила, что такое повышение не должно разогнать маховик инфляции. "Вопрос с тем, разгонит ли повышение пенсий работающим пенсионерам инфляцию, можно ставить, если индексация окажется фантастической — на 10-20%. Но в российских реалиях такого не будет", — рассказала она агентству "Прайм".

"Максимум, на что можно рассчитывать, это на повышение ниже инфляции в год, то есть 3-4,5%, и то в два захода. Такие индексации социальных обязательств инфляцию разогнать не в состоянии", — пояснила она.

Бодрова добавила, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам сам по себе очень скандальный и проблемный.

"Шум вокруг него основан на том, что работающий пенсионер в глазах власти выглядит весьма обеспеченным человеком и в постоянном улучшении уровня государственной поддержки не нуждается. Формально, может быть, и так, но в реальности отечественные пенсионеры выходят на работу только с одной целью — свести концы с концами", — говорит эксперт.

Говоря о том, когда именно власти могут проиндексировать пенсии работающим, Бодрова отметила, что это может произойти уже в следующем 2021 году.

"Поднять пенсии занятому населению с 2021 года вполне разумная идея, тем более что бюджет может себе это позволить", — рассказала аналитик.

В конечном счете, государству не должно быть никакого дела до того, чем пенсионер занимается с выходом на пенсию, трудоустроен он или отдыхает — социальные гарантии должны быть едиными для всех. В этом свете повышение пенсий работающим пенсионерам должно быть регламентировано ровно так же, как и другим социальным группам, считает эксперт.

Работодатели в России часто берут на работу пенсионеров неофициально, чтобы избежать лишних трат. С другой стороны, пенсионерам это тоже выгодно: не оформляясь официально, они не теряют индексацию пенсий. Бодрова считает, что этот тренд не переменится.

"Как будет работодатель относиться к работающему пенсионеру — это частная история. В текущих условиях, внутри которых работает российский бизнес, дополнительные финансовые обязательства — это тяжкое бремя, поэтому логично предположить, что пенсионеров всеми силами будут стараться увести в "тень", подытожила она.