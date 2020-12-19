МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по ХМАО. Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, — на период учёбы, но до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии родители-пенсионеры должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении. При этом, если ребенок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится.

Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2843,13 руб. Данный размер индексируется ежегодно. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением и необходимыми документами, говорится в сообщении ведомства.