МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В наступающем 2021 году россиян ждут много изменений. В том числе — изменится возраст выхода на пенсию, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, что в 20218 году в России утвердили на законодательном уровне повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Само повышение возраста выходя на пенсию происходит поэтапно и завершатся в 2028 году.

В текущем 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 — женщины и в 60,5 лет — мужчины.

Со следующего 2021 года выход на пенсию будет на год позже: женщины с 56,5 лет, мужчины — с 61,5.

Предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию: если гражданин никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока, но только в том случае, если у него есть необходимый трудовой стаж. Это не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", — отмечает представитель ПФР в беседе с "Российской газетой".