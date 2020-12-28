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В Госдуме сообщили о "приятном сюрпризе" для пенсионеров в 2021 году
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В следующем 2021 году для российских пенсионеров могут ввести новые выплаты, рассказал изданию URA.RU депутат нижней палаты парламента России Виталий Милонов. "Пенсионеров в... ПРАЙМ, 28.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В следующем 2021 году для российских пенсионеров могут ввести новые выплаты, рассказал изданию URA.RU депутат нижней палаты парламента России Виталий Милонов.
"Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан", — пояснил депутат Госдумы.
Парламентарий не уточнил, о каких именно законодательных документах идет речь.
Милонов пояснил это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.
Другой парламентарий Госдумы Сергей Калашников тоже отметил, что в 2021 году власти России введут новые выплаты для пенсионеров. Он рассказал, что в новом году ситуация будет непростой.
"Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума", — пояснил Калашников.