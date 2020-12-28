МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В следующем 2021 году для российских пенсионеров могут ввести новые выплаты, рассказал изданию URA.RU депутат нижней палаты парламента России Виталий Милонов. Россиянам рассказали, как изменится пенсионный возраст в 2021 году

"Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан", — пояснил депутат Госдумы.

Парламентарий не уточнил, о каких именно законодательных документах идет речь.

Милонов пояснил это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.

Другой парламентарий Госдумы Сергей Калашников тоже отметил, что в 2021 году власти России введут новые выплаты для пенсионеров. Он рассказал, что в новом году ситуация будет непростой.

"Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума", — пояснил Калашников.