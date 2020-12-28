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https://1prime.ru/pensions/20201228/832698817.html
Набиуллина рассказала о возможном переводе пенсий в цифровые рубли
Пенсии
Новости
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Если в России введут на законодательном уровне цифровой рубль, то россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире RTVI... ПРАЙМ, 28.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Если в России введут на законодательном уровне цифровой рубль, то россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире RTVI ведущему Сергею Шнурову.
Пока, уточнила глава ЦБ, решение о вводе в России такого платежного инструмента не принято.
Она рассказала, что сейчас российские пенсионеры могут получать пенсии несколькими способами: наличными на дому, почтовым переводом, на счет в банке или карточку.
"Люди смогут выбирать", — прокомментировала Набиуллина вопрос о возможности получения пенсий в форме цифрового рубля.
"Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы. И технологические риски разные могут возникать. Плюс к этому нам нужно понять что действительно люди и бизнес от этого получат", — добавила она.