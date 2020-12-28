МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Если в России введут на законодательном уровне цифровой рубль, то россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире RTVI ведущему Сергею Шнурову. Набиуллина объяснила Шнурову смысл своих брошей

Пока, уточнила глава ЦБ, решение о вводе в России такого платежного инструмента не принято.

Она рассказала, что сейчас российские пенсионеры могут получать пенсии несколькими способами: наличными на дому, почтовым переводом, на счет в банке или карточку.

"Люди смогут выбирать", — прокомментировала Набиуллина вопрос о возможности получения пенсий в форме цифрового рубля.

"Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы. И технологические риски разные могут возникать. Плюс к этому нам нужно понять что действительно люди и бизнес от этого получат", — добавила она.