МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. С первого января нового 2021 года для россиян произойдет повышение возраста выхода на пенсию. Впрочем, в новом году изменятся и сами пенсии. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Напомним, что в 2018 году в стране было принято решение о постепенном (в течение 10 лет) повышении пенсионного возраста.Тогда женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В прошлом 2020 году этот возраст вырос на полгода: до 55,5 и 60,5 года соответственно.

В 2021 году возраст выхода на пенсию снова повысится: до 56,5 года для женщин и 61,5 года — для мужчин.

Еще одно новшество в пенсионной системе РФ — для выхода на пенсию с этого года обязательным условием является 12-летний трудовой стаж.

При этом у ряда категорий граждан возраст выхода на пенсию не изменяется. Это касается россиян, имеющих право на досрочное назначении пенсии:

жители страны, чьи условия труда признаны тяжелыми, опасными или вредными.

УВОЛЬНЕНИЕ

Также в 2021 году вступает в силу новый закон, согласно которому россиян предпенсионного возраста не могут уволить. Как сообщает телеканал 360, за необоснованное прекращение трудового договора россиянами предпенсионного возраста предусмотрено уголовное наказание.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Если гражданин России никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше предусмотренного законом срока.

“Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости”, – поясняет Пенсионный фонд РФ.

Однако это произойдет только в том случае, если человек не сам уволился с последнего места работы, а был сокращен либо потерял работу в связи с ликвидацией компании или предприятия.

Но для этого необходимо иметь страховой стаж оставшегося без работы человека предпенсионного возраста должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

ИНДЕКСАЦИЯ

Ну и наконец, с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров в России вырастут на 6,3%. Это в полтора раза больше ожидаемой инфляции по итогам 2020 года.

Средний размер пенсии по России составит 17,4 тысячи рублей. Как сообщал ПФР, проиндексированную пенсию получат свыше 36 миллионов россиян.