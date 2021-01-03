МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Индексация пенсий неработающих россиян выше прогнозируемого уровня инфляции не приведет к улучшению качества жизни пенсионеров, поскольку не учитывает повышения цен на необходимые продукты питания и услуги ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, сообщает URA.RU. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

Он подчеркнул, что жизнь пенсионеров лишь ухудшится. "Пенсионеры будут жить только хуже. Понятно, что инфляция для подавляющего большинства неработающих пенсионеров является двузначной. Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства", — пояснил Максим Кривелевич.

Экономист добавил, что большинство покупаемых лекарств являются импортными. Поэтому цена на них растет вместе с долларом. Кроме того, за прошедший год существенно выросли и цены на продукты первой необходимости. Поэтому, по мнению Кривелевича, несмотря на заявленную ПФР индексацию пенсий в 6,3%, россияне будут жить только хуже.

Другой экономист, член генсовета "Деловой России" Антон Любич также считает, что сама прибавка к пенсии будет несущественной, и уровень инфляции потребительской корзины пенсионера она не компенсирует.

"Даже если оперировать официальным уровнем инфляции, то он составит порядка 4,8%. Таким образом, увеличение страховых пенсий на 6,3% приведет к тому, что пенсии превысят инфляцию на 1,5%. Средняя пенсия — около 12,5 тысяч рублей. 1,5% — это что-то похожее на 200 рублей", — добавил Любич. По его словам, уровень инфляции на продукты, ЖКХ и лекарства в разы превысит эту сумму.