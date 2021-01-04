МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", — говорится в сообщении.