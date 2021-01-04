2021-01-04T12:38:00+03:00
2021-01-04T12:40:34+03:00
2021-01-04T12:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210104/832744145.html
Путин взял под контроль вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля... ПРАЙМ, 04.01.2021
путин, пенсии, россия, пенсии, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83261/13/832611310.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/13/832611310.jpg
https://1prime.ru/images/83261/13/832611309.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/13/832611309.jpg
https://1prime.ru/images/83261/12/832611297.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/12/832611297.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", — говорится в сообщении.