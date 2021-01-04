МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Наделение Пенсионного фонда России (ПФР) правом лишать иностранцев пенсии может стать предпосылкой к лишению выплат россиян, которые живут за границей. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова депутата Госдумы РФ Сергея Калашникова. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

Напомним, что до этого в Минтруде России сообщили, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о наделении ПФР новыми полномочиями. Причем авторы инициативы считают, что Фонд должен иметь возможность прекращать выплаты иностранцам, у которых аннулировался вид на жительство в РФ.

"Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам РФ, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию", — отметил Калашников.

Депутат считает, что для решения данного вопроса властям РФ необходимо разобраться в сути пенсионного обеспечения. "Необходима дискуссия о природе пенсионного обеспечения. Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда", — отметил Калашников.

Что же касается члена комитета Госдумы по труду Олега Шеина, то он назвал "шантажом" идею отменить пенсии россиянам, которые в старости уехали жить в другую страну. "Пенсия — это отложенный заработок. Человек работал — с его заработной платы шли отчисления. Почему он должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства? Почему мы должны отказывать работникам, по сути, шантажировать их: "вы не можете уехать на постоянное место жительство в Азербайджан, Израиль и так далее", — сказал Шеин.