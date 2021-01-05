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2021
https://1prime.ru/pensions/20210105/832751225.html
Назван минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Подмосковье
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Неработающие пенсионеры Подмосковья, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на региональную социальную доплату. С ее учетом минимальный размер пенсии... ПРАЙМ, 05.01.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика, регионы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры Подмосковья, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на региональную социальную доплату. С ее учетом минимальный размер пенсии неработающего пенсионера в регионе составит 10 648 рублей, сообщает пресс-службы министерства социального развития Московской области.
"Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в этом году доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области", — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Право на предоставление социальной региональной доплаты к пенсии имеют пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Кроме того, за доплатой могут обратиться те, кто получают пенсию по потери кормильца и обучаются на очной форме по основным образовательным программам..
Подать заявку на региональную доплату можно на областном портале госуслуг. Получатели должны не работать и быть зарегистрированы на территории Подмосковья.