МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры Подмосковья, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на региональную социальную доплату. С ее учетом минимальный размер пенсии неработающего пенсионера в регионе составит 10 648 рублей, сообщает пресс-службы министерства социального развития Московской области. Власти допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам

"Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в этом году доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области", — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Право на предоставление социальной региональной доплаты к пенсии имеют пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Кроме того, за доплатой могут обратиться те, кто получают пенсию по потери кормильца и обучаются на очной форме по основным образовательным программам..

Подать заявку на региональную доплату можно на областном портале госуслуг. Получатели должны не работать и быть зарегистрированы на территории Подмосковья.