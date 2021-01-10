МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Лидер партии коммунистов (КПРФ), член нижней палаты парламента РФ Геннадий Зюганов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвал российские власти не только проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, но и вернуть долги.

"У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 триллионов рублей!", — призывает депутат Госдумы.

Он добавляет, что в только за прошлый 2020 год правительство страны не смогло освоить целый триллион рублей бюджетных денег.

"При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!", — требует Зюганов.

Напомним, что до этого депутаты Госдумы от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" обратились в Конституционный суд, обжалуя основные положения закона о повышении пенсионного возраста в России. Парламентарии просят высшую судебную инстанцию в стране проверить конституционность статьи закона, которые предполагают повышение пенсионного возраста.

В 2018 году в России было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет (до повышения — они выходили в 60 лет), женщины — в 60 лет (до повышения — в 55 лет).

В 2021 году в России на пенсию женщины будут выходит в 56,5 лет, мужчины — в 61,5.