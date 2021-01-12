2021-01-12T07:42:53+03:00
2021-01-12T07:42:53+03:00
2021-01-12T07:42:53+03:00
2021
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В ПФР пояснили, кто получит большую пенсию в этом году
Пенсии
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Пенсионеры, получавшие до 2019 года выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на... ПРАЙМ, 12.01.2021
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Пенсионеры, получавшие до 2019 года выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
"С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года", — отмечается в сообщении ПФР.
Фонд представил таблицу, на которой видно, что пенсионеры с пенсией в 25 000 рублей в 2019 году, в 2021 году будут получать 30 326 рублей из-за индексаций. А граждане с пенсией в 26 тысяч рублей, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 31 539 рублей.