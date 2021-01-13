2021-01-13T03:14:53+03:00
2021-01-13T03:14:53+03:00
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2021
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Экономист раскрыл, почему не повысят пенсии
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Российские власти не поддержат законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом заявил экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, сообщает URA.RU со... ПРАЙМ, 13.01.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские власти не поддержат законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом заявил экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, сообщает URA.RU со ссылкой на эфир телеканала "Дождь".
"Правительство говорит, что у них нет денег в Пенсионном фонде, там дефицит, мы вынуждены его закрывать за счет федерального бюджета. Это будет главный аргумент — на большую щедрость денег у нас нет", — рассказал экономист.
Он отметил, что пенсионеры, по мнению правительства, не самая бедная часть населения. Например, во время пандемии пожилые россияне не получили от государства дополнительной поддержки. Также Евгений Гонтмахер уточнил, что идет дискуссия о том, будет ли индексация пенсий работающим гражданам. Власти до 1 февраля должны дать ответ, заключил эксперт.