МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В Госдуме предложили назначить пенсию родственникам врачей, которые погибли в результате исполнения своих служебных обязанностей. С этой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия". Об этом сообщила пресс-служба фракции. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

Последняя предложила на рассмотрение правительства РФ законопроект о поправках в закон "О страховых пенсиях", предполагающий право на получение страховой пенсии по потере кормильца семьям работников здравоохранения, погибших в результате трудовой деятельности, либо вследствие заболевания, приобретенного при исполнении своих обязанностей.

"Конечно, мы прежде всего имели ввиду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным", — заявил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба фракции.

Миронов сослался на данные Минздрава, согласно которым за декабрь 2020 года "признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков".

"Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае, смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией, и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией", — считает лидер "Справедливой России".