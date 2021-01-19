МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россияне, которые в обозримом будущем уйдут на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии, сообщают "Известия". Миронов рассказал, какой должна быть пенсия россиян

Как показал опрос граждан 45-60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно собственное жилье (98% респондентов), качественная медицина, в том числе платная (97%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможность заниматься спортом или другим хобби (96%), современная бытовая техника (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%) и возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

Как выяснил НПФ Сбербанка, медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45,6 тыс. рублей. Это примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс), Астрахани (38, 8 тыс) и Пензы (39,9 тыс).

Доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов обращает внимание, что ключевым параметром в пенсионном обеспечении является коэффициент замещения, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40% от утраченного заработка (0,4).

"А с этой точки зрения приведенные результаты опроса абсолютно парадоксальны. Если сравнивать запросы со средней зарплатой, то самые большие "скромники" живут в Москве. Столичные пенсионеры хотели бы видеть коэффициент замещения примерно на шведском уровне (0,62). А вот "непритязательные" жители Рязани хотели бы жить на заслуженном отдыхе лучше, чем в период трудовой деятельности: они претендуют на коэффициент замещения почти 1,1", — заметил эксперт.

Он полагает, что с такими запросами ни одна, даже самая совершенная пенсионная система не справится. Кирилл Парфенов уверен: если люди хотят лучше жить на пенсии, им стоило бы задумываться об этом еще в молодости и заранее начинать откладывать "на старость". Но в наших реалиях для большинства россиян это практически невозможно, подчеркнул он.