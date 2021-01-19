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В Совфеде сказали, кто сможет раньше выйти на пенсию
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У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко... ПРАЙМ, 19.01.2021
пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НСН.
"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", — заявила Кусайко.
Также сенатор уточнила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей.
Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, заключила Кусайко.