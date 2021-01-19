МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НСН. Стало известно, кто в 2021 году выйдет на пенсию досрочно

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", — заявила Кусайко.

Также сенатор уточнила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей.

Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, заключила Кусайко.