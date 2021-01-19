МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В текущем 2021 году медицинские работники, которые ведут борьбу с COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию.

Как сообщает НСН, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Кусайко.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", — отметила парламентарий.

Она добавила, что медики, кто работал с зараженными коронавирусом пациентами, имеют право на некоторые другие льготы. В частности, на покупку легкового автомобиля. В рамках этой программы машина должна быть произведена в России и стоить не более 1,5 миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей, правда, не во всех регионах РФ(в большинстве субъектов — 10% от стоимости машины).

Еще одно преимущество у медицинских сотрудников — возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. По словам Кусайко, сейчас эта программа действует только на региональном уровне, но пользуется у медиков большой популярностью.