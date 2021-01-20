МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Наиболее частые причины занижения пенсий — это ошибка отдела кадров, проблемы со СНИЛС или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах. Об этом юрист Ольга Субботина рассказала в интервью телеканалу "Царьград". В России проиндексируют страховые пенсии и материнский капитал

Она обратила внимание на то, что проблемы с оформлением СНИЛС могут стать причиной того, почему размер пенсии может сократиться. Например, если двум людям ошибочно выдали одинаковый номер полиса пенсионного страхования, могут возникнуть ошибки при начислении пенсионных выплат.

"На полис СНИЛС вносятся сведения по каждому человеку — его трудовой стаж, размер зарплаты, начисленные работодателем страховые взносы и так далее. Когда человек впервые обращается в ПФР для оформления пенсии, ему начисляют выплаты согласно информации с лицевого счёта СНИЛС", — пояснила она. Субботина считает, что такая проблема решается достаточно просто — достаточно обратиться в отделение ПФР для смены номера СНИЛС.

Ещё одна распространённая проблема — это некорректно составленные документы в отделе кадров по месту работы.

"Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат", — отметила юрист в интервью "Царьграду". По ее словам, эту проблему придется решать по месту работы. Если данные о стаже и взносах отсутствуют, работодатель мог сдать неверную отчетность или не платил вовсе. Чтобы разобраться с этими ошибками, нужно обратиться к работодателю для переоформления документов. Если же места работы уже не существует, гражданина направят в архив.