МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России после индексации с 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1039 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы Пенсионного фонда России Максима Топилина в четверг, 21 января.

В ходе совещания комитета Совфеда по социальной политике он заявил, что индексация пенсий с наступлением нового года составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за 2020 год. Изменения коснулись 32 миллионов граждан.

"Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей — это продолжение той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 тысячу рублей", — отметил он.