2021-01-21T13:44:49+03:00
2021-01-21T13:44:49+03:00
2021-01-21T13:44:49+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210121/832860730.html
Глава ПФР рассказал о росте пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году
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В России после индексации с 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1039 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со... ПРАЙМ, 21.01.2021
индексация, пенсии, пенсии, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России после индексации с 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1039 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы Пенсионного фонда России Максима Топилина в четверг, 21 января.
В ходе совещания комитета Совфеда по социальной политике он заявил, что индексация пенсий с наступлением нового года составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за 2020 год. Изменения коснулись 32 миллионов граждан.
"Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей — это продолжение той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 тысячу рублей", — отметил он.