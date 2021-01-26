МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Юрист Любовь Шурыга пояснила при каких условиях граждане России смогут добиться высокой пенсии. Для этого можно устроиться на гражданскую и военную службу или начать самостоятельно формировать накопления. Об этом сообщает МК. Миронов рассказал, какой должна быть пенсия россиян

По ее словам, лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии, в 2021 году составляет 110 тысяч рублей.

"Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. Остаётся простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно", — пояснила Любовь Шурыга.

Она уточнила, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. В этом случае можно рассчитывать на социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей. Однако, это все же менее эффективно, чем получать "специальную" пенсию, положенную государственным гражданским и военным служащим. В частности, если бывший военный ушел работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста, он может рассчитывать сразу на две пенсии.