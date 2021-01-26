2021-01-26T03:54:00+03:00
2021-01-26T03:56:46+03:00
2021-01-26T03:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210126/832888882.html
Эксперт назвала способы получить повышенную пенсию
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Юрист Любовь Шурыга пояснила при каких условиях граждане России смогут добиться высокой пенсии. Для этого можно устроиться на гражданскую и военную службу или начать... ПРАЙМ, 26.01.2021
пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83222/64/832226419.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226419.jpg
https://1prime.ru/images/83222/64/832226418.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226418.jpg
https://1prime.ru/images/83222/64/832226417.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226417.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210116/832815998.html
https://1prime.ru/state_regulation/20201229/832710140.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Юрист Любовь Шурыга пояснила при каких условиях граждане России смогут добиться высокой пенсии. Для этого можно устроиться на гражданскую и военную службу или начать самостоятельно формировать накопления. Об этом сообщает МК.
По ее словам, лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии, в 2021 году составляет 110 тысяч рублей.
"Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. Остаётся простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно", — пояснила Любовь Шурыга.
Она уточнила, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. В этом случае можно рассчитывать на социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей. Однако, это все же менее эффективно, чем получать "специальную" пенсию, положенную государственным гражданским и военным служащим. В частности, если бывший военный ушел работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста, он может рассчитывать сразу на две пенсии.