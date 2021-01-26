МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Юрист Любовь Шурыга пояснила при каких условиях граждане России смогут добиться высокой пенсии. Для этого можно устроиться на гражданскую и военную службу или начать самостоятельно формировать накопления. Об этом сообщает МК.

" Пенсионное удостоверение

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По ее словам, лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии, в 2021 году составляет 110 тысяч рублей. 

"Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. Остаётся простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно", — пояснила Любовь Шурыга.

Она уточнила, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. В этом случае можно рассчитывать на социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей. Однако, это все же менее эффективно, чем получать "специальную" пенсию, положенную государственным гражданским и военным служащим. В частности, если бывший военный ушел работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста, он может рассчитывать сразу на две пенсии.