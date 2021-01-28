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2021
https://1prime.ru/pensions/20210128/832911759.html
Власти хотят возвращать людям потерянные пенсионные доходы
Пенсии
Новости
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Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Минтруд разработал документ о внесении поправок,... ПРАЙМ, 28.01.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными, сообщают "Известия".
В настоящее время признать вышеописанный договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег.
Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэке и ПФР. Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.