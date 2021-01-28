МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными, сообщают "Известия". Пенсионный фонд могут обязать компенсировать недоплату пенсий

В настоящее время признать вышеописанный договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег.

Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэке и ПФР. Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.