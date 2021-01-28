МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая России" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Regnum. Экономист объяснил, зачем индексировать пенсии работающим пенсионерам

"Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции", — сказал Миронов.

Политик напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%. "А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции", — отметил парламентарий.