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В Госдуме предложили повысить все пенсии
Пенсии
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Депутаты фракции "Справедливая России" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Regnum. "Внесен... ПРАЙМ, 28.01.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая России" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает Regnum.
"Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции", — сказал Миронов.
Политик напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%. "А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции", — отметил парламентарий.