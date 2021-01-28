МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России предлагает начать возмещать россиянам инвестиционный доход, который они теряют при переводе средств в НПФ (негосударственные пенсионные фонды), если через суд будет установлено, что такой перевод денег был незаконным. В Госдуме предложили повысить все пенсии

Как пишет газета "Известия", ведомство разработало соответствующие поправки в федеральные законы.В правительство их могут внести в сентябре, а в Госдуму — в декабре текущего 2021 года.

Отмечается, что в документе речь идет о переводе денежных средств из Пенсионного фонда России (ПФР) или негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ незаконно.

Поправки будут вноситься в федеральные законы "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ".

"Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений", — комментируют в Минтруде.

Если такой перевод денег будет досрочным — то есть ранее чем через пять лет — то деньги россиянина попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. Но, если суд признает новый договор недействительным, то министерство труда предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему фонду незаконно переведенные пенсионные накопления.