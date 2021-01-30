МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пенсионное обеспечение — пока еще болезненный вопрос в современной России. Многолетние попытки реформировать систему дали ровно противоположный эффект: государство сохранило за собой возможность "запустить" руку в пенсионные накопления граждан — в благих, конечно же, целях, а доверия к Пенсионному фонду стало в разы меньше. Возможность беззаявительного получения страховых и социальных пенсий по инвалидности — шаг навстречу обществу, безусловно. Однако это должно быть сделано по умолчанию, здесь нет ничего особенного, если допустить мысль о том, что государство изначально должно стоять лицом к гражданам.



Аспект индексации пенсий — тоже тема довольно скользкая и непростая. Согласно общегосударственной стратегии, пенсии стандартно индексируются на величину инфляции за прошлый год или чуть выше. Это касалось основных групп лиц, получающих пенсию, работающие пенсионеры обычно остаются "за бортом" такого повышения, поскольку государство считает, что они и так живут на широкую ногу, получая и зарплату, и пенсию. На самом деле, это колоссальное заблуждение, и вообще-то властей не должно беспокоить, чем занимается пенсионер — сидит дома или ходит на работу. Пенсионные рамки для того и созданы, чтобы им следовать, а считать чужие деньги, в конце концов, некрасиво, хоть и очень интересно.



В последнее время разговоры о необходимости повышения пенсий именно работающим пенсионерам вышли в продуктивную плоскость — они давно не индексировались, а власти нужен веский социальный аргумент. По оценкам ИАЦ "Альпари", максимум, на что тут можно рассчитывать, — это анонсированные 6,3%. Скорее всего, индексация будет разбита на два этапа, поэтому пенсионеры повышения не заметят. Суммарно, работающие пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии не более 1 тыс. рублей. Работающие пенсионеры для государства, как думается, являются большой проблемой как финансовой, так и моральной. Индексации пенсий для этой категории идут очень медленно и со скрипом. Это странно, потому что государству как центру распределения финансов не должно быть никакой разницы, работает пенсионер или нет. Раз пройден возрастной ценз или отсечка по стажу, пенсии положены, и точка.

Значит, положены и индексации наравне с остальными. Какой смысл в создании градаций для работающих пенсионеров с тем, чтобы индексировать им пенсии? На поверхности только один: влезть в карман и детально посчитать, сколько там денег. Это личный выбор человека в возрасте: можешь и считаешь нужным работать — работай, тем более что в основном большинстве пожилые россияне заняты в должностях, особенно и не востребованными остальными.



Вопрос, скорее, надо ставить о том, что этих индексаций, о которых так много говорится и которыми так гордятся "наверху", по-прежнему не хватает для того, чтобы «дотянуть» средние пенсии к тем уровням, вблизи который можно будет начинать на них жить, а не выживать.



Средняя пенсия в России у работающего пенсионера составляет около 16,5 тысяч рублей. В стране, согласно примерным подсчетам, таких 7,3 миллиона человек, еще порядка 3-4 миллиона человек заняты неофициально, но они на подобную прибавку рассчитывать не смогут. Текущая индексация — первая за пять лет. На индексацию в 2022 году рассчитывать пока не стоит.



Для того, чтобы реализовать инициативу властей по индексации пенсий работающим пенсионерам, из бюджета надо перенаправить более 70 миллиардов рублей. Эти деньги в нем есть. Для сравнения, строительство Крымского моста обошлось бюджету в 227,9 миллиардов рублей, мост на остров Русский — в 32,5 миллиардов рублей. Это относительно небольшие средства для таких крупных и очень важных инфраструктурных проектов.



Дело, в общем-то, не в деньгах, а в приоритетах государства. Пенсионеры были и остаются одной из наиболее незащищенных категорий населения, а их уровень жизни в большинстве случаев является синонимом выживания и нищеты. Ситуацию пора исправлять, хотя эффект будет виден далеко не сразу.



Однако уже вселяет надежду факт, что государство усиливает социальный вектор развития и всерьез взялось за дело. Но вряд ли прибавки и очередные индексации помогут социально незащищенным пожилым людям в условиях проводимой откровенной политики слабого рубля. Рубль ежегодно сдает существенно свои позиции, а его покупательная способность тает на глазах. Это очень заметно как раз всем категориям населения, сводящим концы с концами. И если изначально у наших монетарных властей не было возможности или желания помочь стариками финансово, то можно было дать стране сильный рубль и, тем самым, хотя бы относительную стабильность розничных цен и услуг ЖКХ.