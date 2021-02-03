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Эксперт сказал, как будет повышаться пенсия работающим
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Возможны три варианта индексации пенсий работающим гражданам России. Власти, вероятно, выберут компромиссный вариант. Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения и... ПРАЙМ, 03.02.2021
пенсии, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Возможны три варианта индексации пенсий работающим гражданам России. Власти, вероятно, выберут компромиссный вариант. Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает МК.
Первый подход — это полный отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Второй и третий предполагают индексацию, но разные ее варианты.
"Самый предпочтительный вариант для людей и самый дорогой для правительства — проиндексировать пенсии работающим за весь период с момента ее отмены. То есть с 2015 года суммировать все коэффициенты индексации пенсий неработающим и на эту величину повысить пенсии работающим", — отметил экономист.
Правительство также может принять решение проиндексировать выплаты только за текущий год. Остальные годы будут проиндексированы пенсионеру, когда он закончит работать. Это и есть компромиссный вариант, пояснил эксперт. При этом он уверен, что проводить индексацию начнут только с 2022 года, поскольку бюджет на 2021 год уже сверстан.