МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Российской Федерации планирует к концу 2021 года рассмотреть законопроект о добровольных пенсионных взносах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Стимулирующая поддержка государства является новой идеей накопительной системы по обязательному пенсионному страхованию.
Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" предполагает осуществление законопроекта, который будет способствовать добровольным взносам граждан в Пенсионный фонд РФ.
Что же касается мнения экспертов в этой области, то они относятся к изменениям в области пенсионных вопросов скептически, потому что всякая инициатива такого рода — это "социально чувствительный момент", провоцирующий живую и активную реакцию населения.
Замминистра финансов Алексей Моисеев, например, говорит, что "очень рассчитывает на то, что ближе к середине июля удастся принять этот законопроект в Государственной думе в первом чтении".
В свою очередь, управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов отмечает, что, "учитывая продолжающуюся несколько лет дискуссию вокруг пенсионного продукта, который должен прийти на смену ОПС, можно ожидать в ближайшем будущем сохранения статус-кво, то есть обсуждений с низкими шансами на принятие решений". По его мнению, без серьезных стимулов, к которым относится значительное софинансирование взносов граждан со стороны государства, ожидать выработки действительно рабочего инструмента не приходится, а к таким финансовым решениям правительство не готово. Значит, делает вывод эксперт, "не стоит ждать и реальных подвижек в пенсионной системе".
https://1prime.ru/pensions/20210205/832977180.html