МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов Российской Федерации планирует к концу 2021 года рассмотреть законопроект о добровольных пенсионных взносах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Стимулирующая поддержка государства является новой идеей накопительной системы по обязательному пенсионному страхованию. Экономист объяснил, зачем индексировать пенсии работающим пенсионерам

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" предполагает осуществление законопроекта, который будет способствовать добровольным взносам граждан в Пенсионный фонд РФ.

Что же касается мнения экспертов в этой области, то они относятся к изменениям в области пенсионных вопросов скептически, потому что всякая инициатива такого рода — это "социально чувствительный момент", провоцирующий живую и активную реакцию населения.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, например, говорит, что "очень рассчитывает на то, что ближе к середине июля удастся принять этот законопроект в Государственной думе в первом чтении".

В свою очередь, управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов отмечает, что, "учитывая продолжающуюся несколько лет дискуссию вокруг пенсионного продукта, который должен прийти на смену ОПС, можно ожидать в ближайшем будущем сохранения статус-кво, то есть обсуждений с низкими шансами на принятие решений". По его мнению, без серьезных стимулов, к которым относится значительное софинансирование взносов граждан со стороны государства, ожидать выработки действительно рабочего инструмента не приходится, а к таким финансовым решениям правительство не готово. Значит, делает вывод эксперт, "не стоит ждать и реальных подвижек в пенсионной системе".