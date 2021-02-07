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Некоторые российские пенсионеры смогут получить выплаты и льготы
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Часть российских пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает уровня в 20 тысяч рублей, смогут получить денежную выплату и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS... ПРАЙМ, 07.02.2021
выплаты, пенсии, льготы, пенсии, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Часть российских пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает уровня в 20 тысяч рублей, смогут получить денежную выплату и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что речь идет об определенной категории пожилых граждан: это люди, у которых есть звание "Ветеран труда".
Согласно законодательству, такие пенсионеры обладают правом на получение различных преференций со стороны государства. При этом "подарки" могут быть как федеральными, так и региональными.
Причем практика показывает, что на региональном уровне льготы могут быть более существенными. Например, в Нижегородской области существует местный закон, по которому обладателям ветеранского звания полагаются различные бонусы. Важно, чтобы ежемесячный доход пенсионера был не более 20 тысяч рублей.
В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 рублей на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Каждый квартал таким пенсионерам будут давать по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку твердого топлива. Наконец, ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.