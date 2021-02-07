МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Часть российских пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает уровня в 20 тысяч рублей, смогут получить денежную выплату и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что речь идет об определенной категории пожилых граждан: это люди, у которых есть звание "Ветеран труда". Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах

Согласно законодательству, такие пенсионеры обладают правом на получение различных преференций со стороны государства. При этом "подарки" могут быть как федеральными, так и региональными.

Причем практика показывает, что на региональном уровне льготы могут быть более существенными. Например, в Нижегородской области существует местный закон, по которому обладателям ветеранского звания полагаются различные бонусы. Важно, чтобы ежемесячный доход пенсионера был не более 20 тысяч рублей.

В этом случае пенсионеру дадут выплату 508 рублей на ежемесячной основе. Также можно рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Каждый квартал таким пенсионерам будут давать по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку твердого топлива. Наконец, ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.