МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В области улучшения жизни российских пенсионеров с 1990-х годов был проделан огромный путь, но он недостаточен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство и то, что оно делает", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли пенсионерам желать большего, чем они имеют сейчас, или стоит помнить, что могло быть и было хуже.

"Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная", — отметил представитель Кремля.

Усилия властей по улучшению пенсионного обеспечения тормозят черные полосы, включая пандемию, но работа ведется, можно наблюдать поступательную динамику, подчеркнул Песков.

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"То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностые.

Ранее в RT заявили, что издания "Лента.Ру" и "Газета.Ру" приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которых она никогда не произносила. В новостях этих двух изданий говорится, что Симоньян в эфире передачи "Соловьёв LIVE" "осудила" и "раскритиковала" россиян, жалующихся на низкие пенсии.

"С дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году… Ну это же объективный факт, объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии сейчас маленькие, — пенсии маленькие, конечно, но они… на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще", — заявляла Симоньян в эфире, цитата приводится на сайте RT.

Песков добавил, что под "черными полосами" он подразумевает мировые экономические кризисы, "такие глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия, с которой мы сталкиваемся".