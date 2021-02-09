МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Группа "Регион" — "Россиум" решила купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ), принадлежащих холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) семьи Гуцериевых НПФ "Сафмар", пишет газета газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на источники, близкие к покупателю и продавцу.

Итак, покупателем выступит принадлежащая мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову ИК "Ленинградское адажио". Как рассказал один из собеседников издания, компания уже подала соответствующие документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

При этом другой собеседник добавляет, что Банк России (регулятор рынка НПФ) пока уведомлен о готовящейся сделке только неформально.

Если сделка по покупке НПФ "Сафмар", пройдя согласование в ФАС и у ЦБ, будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы "Регион" — "Россиум" смогут приблизиться к отметке в 900 миллиардов рублей. Это выведет его на второе место в пенсионной системе РФ.

"У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка, — консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги", — заявила в беседе с "Ъ" заместитель гендиректора ИК "Регион" (входит в ГК) Галина Морозова (курирует пенсионный дивизион).

Она добавила, что дивизион рассматривает предложения о покупке НПФ, учитывая возможности и потенциальный результат для группы.

"В данном случае принято решение о вхождении в сделку, о чем мы подали соответствующее ходатайство в ФАС", — подтвердила она.

Участники сделки сумму не раскрывают, но, поясняет издание, ранее СФИ хотел продать НПФ за 25-30 миллиардов рублей. Это порядка 10% от активов.