2021-02-09T12:56:02+03:00
2021-02-09T12:56:02+03:00
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2021
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Кремль изучит все предложения по индексации пенсий работающим гражданам
Пенсии
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. "Работа в этом... ПРАЙМ, 09.02.2021
пенсии, индексация, правительство рф, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", — сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.
На вопрос о том, есть ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что "поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить".