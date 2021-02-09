МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство высказалось о возможности дополнительной поддержки граждан

"Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение", — сказал он, отвечая на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.

На вопрос о том, есть ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что "поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить".