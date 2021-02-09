МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Для двух категорий российских граждан нужно ввести пенсионное обеспечение, схожее с тем, что получают чиновники.

Как заявил в беседе с URA.RU бывший член Госдумы и экс-глава "Партии пенсионеров" Игорь Зотов, увеличение пенсий в России нужно начать с двух категорий граждан: врачей и учителей.

Именно представители этих профессий должны получать больше заботы от государства, считает политик.

"Нужно пенсии учителям и врачам считать по системе, которая используется для госслужащих. Размер их пенсий должен составлять хотя бы 75% от зарплаты, если человек проработал определенное количество лет. Все профессии важны, но эти — первостепенные. А значит пенсия у таких людей не может быть мизерной", — считает он.

Поясняется, что доплаты и льготы для врачей и учителей помогают им сегодня, но не гарантируют достойную старость.

"Сейчас у них есть доплаты и льготы, но их не будет в старости, кода пенсия будет 7-10 тысяч в месяц. Государство может позаботиться о них, была бы политическая воля. Но инициатива много лет глохнет в коридорах власти", — отметил Зотов.

С ним не согласна депутат нижней палаты парламента России Светлана Бессараб: в России солидарная система пенсий, а потому выделять россиян по профессиям было бы неправильно. Она выступила за поднятие таких выплат для всех.

"Нельзя делать преференции для отдельных категорий. Если превозносить одних, то это вызовет непонимание у представителей других. Наша система пенсий солидарная, она не предполагает таких преференций", — заключила она.