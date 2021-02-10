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2021
https://1prime.ru/pensions/20210210/833009372.html
В России изменили правила оформления пенсий за умерших
Пенсии
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Со следующего 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников. Сделать это будет возможно в электронном формате. Такое постановление подписал... ПРАЙМ, 10.02.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Со следующего 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников. Сделать это будет возможно в электронном формате. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Премьер-министр подписал документ, согласно которому можно будет подавать электронную заявку на получение пенсии умерших граждан их правопреемникам.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Как следует из документа, заявление о выплате либо отказе от получения пенсии умерших родственников может быть представлено в онлайн-форме в Пенсионный фонд России (ПФР) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В заявлении должна быть поставлена электронная подпись правопреемника.
Документ вступит в силу с 30 января 2022 года.