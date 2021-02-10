МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Со следующего 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников. Сделать это будет возможно в электронном формате. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр подписал документ, согласно которому можно будет подавать электронную заявку на получение пенсии умерших граждан их правопреемникам.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Как следует из документа, заявление о выплате либо отказе от получения пенсии умерших родственников может быть представлено в онлайн-форме в Пенсионный фонд России (ПФР) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В заявлении должна быть поставлена электронная подпись правопреемника.

Документ вступит в силу с 30 января 2022 года.