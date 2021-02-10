МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на возвращении к солидарной пенсионной системе, а попытки улучшения ее "точечными реформами", по его мнению, могут оказаться безрезультатными и подорвут доверие россиян к государству. В России изменили правила оформления пенсий за умерших

В октябре заместитель министра финансов Антон Дроздов говорил, что министерство надеется в будущем году представить законопроект о добровольной системе пенсионных накоплений, который сейчас находится на межведомственном согласовании. В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планируется, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

"Все эти идеи с накопительной пенсией и добровольными взносами хороши, когда финансовая система полностью стабильна, средний класс составляет больше 50% населения страны, фондовые рынки устойчиво растут, а бедность окончательно побеждена. Пока всего этого нет, оптимально будет вернуться к солидарной пенсионной системе", — написал Миронов в своем Telegram-канале в среду.

Также он разделил все идеи по реформированию пенсионной системы на две группы: "бесполезные и опасные". "Первые предлагают гражданам добровольно формировать свои пенсионные накопления на специальных счетах… Опасными такие инициативы становятся, когда взносы перестают быть добровольными", — отметил политик. Миронов назвал способы повысить пенсии россиян

Миронов также считает, что идея заменить накопительную компоненту пенсионного страхования индивидуальными инвестиционными счетами — "крайне неудачная". "Никто не знает, что будет с фондовым рынком через 15 лет, достоверных прогнозов никто не может дать даже на один год… Последние опросы показали, что 25% работающих россиян не хватает зарплаты на элементарные нужды, еще 39% едва растягивают свой заработок на самые необходимые траты. Им нечего откладывать себе на старость. Если пенсионная система будет заменяться добровольными взносам, для них это будет означать, что до пенсии лучше не доживать. Такое разделение взорвет общество", — пояснил политик.

В этой связи, считает Миронов, проблемы пенсионного обеспечения "нельзя решать в отрыве от проблемы низких зарплат и падающих доходов населения и социального неравенства". "Попытки Минфина улучшить пенсионную систему точечными реформами могут не только оказаться безрезультатными, но и обрушить доверие россиян к пенсионной системе и государству в целом", — заключил он.