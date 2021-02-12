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2021
https://1prime.ru/pensions/20210212/833027013.html
СМИ назвали причины отставки главы Пенсионного фонда
Пенсии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Смена главы Пенсионного фонда России может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве, сообщают... ПРАЙМ, 12.02.2021
пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Смена главы Пенсионного фонда России может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве, сообщают "Известия".
ПФР после ухода Максима Топилина могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). А возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда Алексей Скляр, сообщили источники в правительстве.
Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства, сообщает издание. Ранее он работал в Счетной палате, а также в федеральном казначействе, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.