МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Смена главы Пенсионного фонда России может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве, сообщают "Известия". Глава ПФР рассказал о росте пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году

ПФР после ухода Максима Топилина могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). А возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда Алексей Скляр, сообщили источники в правительстве.

Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства, сообщает издание. Ранее он работал в Счетной палате, а также в федеральном казначействе, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.