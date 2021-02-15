МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. После назначения нового руководителя пенсионного фонда России последний могут объединить с фондом социального страхования (ФСС) и фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к правительству. По словам собеседников газеты, цель такого объединения — создать "единое окно" для получения соцподдержки и цифровизация процессов. Миронов назвал способы повысить пенсии россиян

Напомним, 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой ПФР Андрея Кигима, ранее возглавлявшего фонд соцстраха. Один из собеседников издания отметил, что решающим фактором при выборе нового руководителя пенсионного фонда стало то, что ФСС удалось достичь практических результатов в цифровизации, в том числе реализовать проекты электронных больничных и прямых выплат.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что "назначение Андрея Кигима главой ПФР вернуло в фокус обсуждения вопрос об объединении ПФР и ФСС. Это снизит издержки обоих фондов, что в условиях огромной бюджетной дыры ПФР очень важно. Хотя функции обоих фондов не совпадают, инфраструктура у них похожая, а поэтому слияние — это экономия".

По оценке проректора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, объединение ПФР и ФСС может сэкономить бюджету не меньше 50 миллиардов рублей ежегодно. Если же слияние затронет и ФОМС, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год, отметил эксперт. Он подчеркнул, что экономия будет достигнута в том числе за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников. В Госдуме предложили повысить все пенсии

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, минтруде и ПФР отказались от комментариев, отмечают "Известия".